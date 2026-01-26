Perlen Industrieholding Aktie 135086126 / CH1350861261
26.01.2026 10:30:36
Perlen Industrieholding schreitet im Umbau voran
Perlen (awp) - Die Perlen Industrieholding kommt beim Umbau von einer reinen Papierproduzentin zu einem breiter aufgestellten Industrieunternehmen voran. Im Rahmen der Transformation seien erste Meilensteine erreicht worden, teilte die Gruppe am Montag mit.
Etappenziele im Umbau seien mit der Lancierung neuer Papierprodukte, dem Einstieg in das Geschäft mit fasergussbasierten Verpackungslösungen sowie dem Bau eines 10 MW Batteriespeichers mit einer Kapazität von 20 MWh realisiert worden. Letzterer soll gegen Ende 2026 in Betrieb gehen.
In der Papierfabrik hat Perlen derweil laut den Angaben die Kosten in der Produktion optimiert und das Geschäft im zweiten Halbjahr 2025 restrukturiert. Damit sei das Kerngeschäft mit Fokus auf Presse- und Magazinpapiere in Europa im anspruchsvollen Marktumfeld wettbewerbsfähiger aufgestellt.
Neu dazugekommen sind bei Perlen fasergussbasierte Verpackungslösungen. Dabei handle es sich um rezyklierbare Alternativen zu Kunststoff, die zunehmend als Schalen, Verpackungen oder Flaschen zur Anwendung kämen. Perlen sieht sich in diesem Bereich mit dem vorhandenen Know-how gut positioniert. Erste Produkte seien bereits in der Testphase.
mk/to
Nachrichten zu Perlen Industrieholding AG
Analysen zu Perlen Industrieholding AG
