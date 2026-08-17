Perlen Industrieholding Aktie 135086126 / CH1350861261
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17.08.2026 09:51:36
Perlen Industrieholding: Auf Gelände in Perlen LU soll Strom gespeichert werden
Perlen LU (awp/sda) - Auf dem Areal der Perlen Industrieholding AG wird eine Batterie zum Speichern von Strom errichtet. Der Batteriespeicher soll zur Netzstabilität beitragen und dem Unternehmen neue Möglichkeiten zur Wertschöpfung erschliessen.
Das Projekt wird von der Perlen Industrieholding und der Anlagestiftung Valyou realisiert, die dazu Ende 2025 die Bess Perlen AG gründeten. Die Anlage werde eine Leistung von zehn Megawatt (MW) haben und über eine Speicherkapazität von 20 Megawattstunden (MWh) verfügen, teilte die Perlen Industrieholding am Montag mit.
Zur Perlen Industrieholding AG gehört die Papierproduzentin Perlen Papier AG. Zudem will die Holding ihr Industrieareal weiterentwickeln und sich neu ausrichten. So sollen mit der Schaffung eines Energy-Hubs neue Wertschöpfungspotentiale erschlossen werden, erklärte sie in der Mitteilung.
Der Batteriespeicher werde in die bestehende Infrastruktur integriert, teilte die Perlen Industrieholding mit. Er solle durch die Vermarktung von Flexibilität zusätzliche Erträge an den Energiemärkten generieren. Energie werde damit zu einem weiteren Baustein des Industrieareals in Perlen. Zudem könne ein solcher Speicher einen Beitrag zu einem stabilen Energiesystem leisten und die Integration erneuerbarer Energien unterstützen.
Die Gesamtprojektleitung liegt bei der Wattss Group. Der neue Batteriespeicher stammt von der deutschen ADS-Tec Energy. Er soll Ende 2026 in Betrieb gehen.
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