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17.08.2026 11:42:30
Perlen Industrieholding: Areal soll mit Batteriespeicher zum Energie-Hub werden
Die Perlen Industrieholding treibt die Neuausrichtung ihres Industrieareals in Perlen weiter voran. Die BESS Perlen AG, ein Joint Venture der Perlen Industrieholding und der Anlagestiftung Valyou, investiert in ein Batteriespeichersystem […]
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