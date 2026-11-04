PerkinElmer veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

PerkinElmer hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.400 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 728.9 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 699.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch