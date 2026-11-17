Perion Network hat am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Perion Network in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 17.79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 90.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 110.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch