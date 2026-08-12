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12.08.2026 06:37:00
Perion Network hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Perion Network hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 98.2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 4.60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 103.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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