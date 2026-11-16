Perimeter Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Perimeter Acquisition A lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 USD. Im Vorjahresviertel waren 0.070 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch