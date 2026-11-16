Perimeter Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Perimeter Acquisition A stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Perimeter Acquisition A ein EPS von 0.070 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.ch