Perihelion Capital stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Perihelion Capital hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 425.52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.0 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch