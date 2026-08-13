Performance Food Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Performance Food Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Performance Food Group ein EPS von 0.840 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 18.03 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.94 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2.29 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Performance Food Group 2.18 USD je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7.17 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 67.84 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 63.30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch