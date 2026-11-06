Performance Food Group legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Performance Food Group hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.82 USD, nach 0.600 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.52 Prozent auf 18.02 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch