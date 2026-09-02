Performance Drink Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Performance Drink Group stellte am 30.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.01 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0.320 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.ch