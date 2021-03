Perflow Medical annonce la première utilisation clinique du filet remodelant dynamique non occlusif Cascade™ 17

NETANYA, Israël, 11 mars 2021 /PRNewswire/ -- Perflow Medical, une société privée israélienne qui innove dans le domaine des solutions pour le traitement neurovasculaire, a annoncé aujourd'hui qu'elle a lancé sur le marché européen le filet remodelant non occlusif Cascade™ 17. Élargissant la famille de produits Cascade, le Cascade17 optimise le soutien non occlusif de l'anatomie des vaisseaux distaux et tortueux lors de l'embolisation par spirale d'anévrismes intracrâniens de vaisseaux plus petits. La Cascade17 est le dernier ajout au portefeuille de dispositifs neurovasculaires de Perflow, basé sur une nouvelle plate-forme technologique propriétaire, le CEREBRAL NET™, qui comprend le réseau de neuro-thrombectomie dynamique Stream™ (Stream Net). Les premières expériences cliniques avec la Cascade17 sont extrêmement prometteuses et élargissent encore la gamme des vaisseaux cérébraux qui peuvent désormais être traités avec la technologie CEREBRAL NET, unique en son genre, de Perflow. La conception du filet non occlusif permet un flux sanguin continu pendant la réparation de l'anévrisme cérébral et l'insertion de la spirale dans celle-ci, ce qui maintient une perfusion appropriée et peut améliorer les résultats pour le patient.

« La possibilité d'effectuer des spirale par anévrisme soutenus par la Cascade sans avoir à utiliser un ballon occlusif ou à placer un stent chez les patients atteints d'anévrisme cérébral offre aux cliniciens une occasion unique de positionner en toute sécurité les spirales pour embolisation dans des situations difficiles et d'administrer un traitement efficace sans mettre les patients sous médication à vie », a déclaré le Dr Xavier Barreau, neuroradiologue interventionnel principal au CHU de Bordeaux, unité de neuroradiologie, France, qui a été le premier médecin à utiliser le Cascade17 en clinique. « Après une série de traitements réussis avec la Cascade Agile, nous avons récemment commencé à utiliser le Cascade17 pour traiter des anévrismes dans des vaisseaux plus petits où l'accès par un microcathéter plus fin est préférable. Le Cascade17 pouvait facilement être dirigée vers l'anatomie distale, et la structure tressée radio-opaque offrait un excellent support de la spirale. Nous nous réjouissons de continuer à utiliser ce dispositif unique dans notre pratique quotidienne. »

« Nous sommes ravis de commencer l'année 2021 avec le lancement de Cascade17 », a commenté Danny Farin, PDG de Perflow Medical. « Cette étape importante s'appuie sur le succès de la famille de produits Cascade et est la première de plusieurs annonces de produits passionnantes à venir, notamment le Stream17 Dynamic Neuro-Thrombectomy Net, ainsi que d'autres nouveaux produits pour différentes indications sur lesquels nous travaillons actuellement. »

Les familles de produits Cascade Net et Stream Net sont commercialisées dans toute l'Europe pour le traitement des anévrismes intracrâniens et des accidents ischémiques aigus, respectivement. Les produits Perflow ne sont pas encore approuvés pour un usage clinique aux États-Unis.

À propos de Perflow Medical

Perflow Medical, une société privée d'appareils médicaux basée en Israël, développe et fabrique des solutions innovantes pour traiter des troubles neurovasculaires complexes. La plate-forme CEREBRAL NET™ Technology protégée par le brevet de Perflow, un filet tressé qui permet des traitements neurovasculaires ajustables, met l'accent sur l'expertise du médecin en combinant le contrôle en temps réel du médecin, la manipulation avancée du dispositif, l'apposition sur toute la paroi et une excellente radio-opacité pour améliorer les résultats du patient. Leur portefeuille de produits commerciaux comprend le Stream™ Net, des dispositifs pour le traitement des accidents ischémiques aigus et le Cascade™ Net, des dispositifs pour le traitement des anévrismes intracrâniens. Pour en savoir plus, consultez le site www.perflow.com .