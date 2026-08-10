Perfectpac gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Perfectpac veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.76 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Perfectpac noch ein Gewinn pro Aktie von 1.82 INR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Perfectpac 285.4 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 3.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 296.8 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch