Perfect World macht sich die neuen Veränderungen in der digitalen Unterhaltungsindustrie mit Wissenschaft, Technik und Kultur zu eigen

SHANGHAI, 3. August 2021 /PRNewswire/ -- Dr. Robert H. Xiao, CEO von Perfect World, nahm am 29. Juli an dem China Digital Entertainment Congress (CDEC) in Shanghai teil und hielt eine Rede.

In seiner Rede erläuterte Dr. Xiao, wie Perfect World mit Hilfe von wissenschaftlicher Technologie und Kultur neue Produktformen erforscht.

Da die durch die Digitalisierung hervorgerufenen Veränderungen im Konsum- und Geschäftsverhalten den ständig wachsenden Bedürfnissen der Menschen nach einem besseren Leben entgegenkommen, hat Perfect World die Position eines Anbieters hochwertiger Inhalte beibehalten, um ständig neue Produkte zu entwickeln, so Dr. Xiao.

Einerseits hat Perfect World auf selbst entwickelte Technologien gesetzt, die von PC-Spielen über mobile Spiele bis hin zu Game-Engines reichen, andererseits hat die Gruppe eine intensive Zusammenarbeit mit inländischen Partnern im Videospielsektor angestrebt.

Darüber hinaus setzt Perfect World aktiv Spitzentechnologien in seinen Kulturprodukten ein, um den Nutzern brandneue Szenen und Erfahrungen zu bieten. Perfect World hat neue Technologien wie AR, VR und MR in seinen E-Sport-Turnieren eingesetzt. Am VR-E-Sport-Stand von Perfect World auf der diesjährigen China Joy können die Nutzer ausserdem eine „schwarze Technologie" erleben, die es den Spielern ermöglicht, als Charakter in einem CS:GO- oder DOTA 2-Wettbewerb zu kämpfen.

In Bezug auf die Kultur betonte Dr. Xiao, dass die digitale Kultur- und Unterhaltungsindustrie als eine Branche, die von der jüngeren Generation bevorzugt wird, Wert darauf legen sollte, den jungen Menschen die richtigen Werte zu vermitteln und die kulturelle Konnotation ihrer Produkte zu bereichern.

„Die traditionelle chinesische Kultur war schon immer eine Quelle der Inspiration für Perfect World. Wir haben ‚Unruly Heroes' und andere international bekannte IPs geschaffen, die auf dem klassischen chinesischen Roman ‚Journey to the West' beruhen, und wir werden uns auch mit hervorragenden Künstlern in China zusammentun, um ein neues Ökosystem für Chinas Originalanimation aufzubauen", sagte Dr. Xiao.

Vor dem Hintergrund des von der Gruppe vorgeschlagenen „kreativen Denkens" setzt sich Perfect World für die Aufwertung und Umgestaltung traditioneller Industrien ein, und die Gruppe versucht, traditionellen Schauplätzen durch ihr „spielerisches Erlebnis" zu einer digitalen Aufwertung zu verhelfen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1585944/Perfect_World_CEO_Dr_Robert_H_Xiao_delivers_a_keynote.jpg