Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.11 SAR. Im Vorjahresquartal hatte Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered ebenfalls ein EPS von 0.110 SAR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 304.1 Millionen SAR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Perfect Presentation for Commercial Services Company Registered 287.7 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch