Perfect Moment hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Perfect Moment ein EPS von -0.060 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11.97 Prozent auf 4.2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch