Perfect Holding schreibt erneut Verlust und verschiebt Generalversammlung

Die in der Aviatik tätige Perfect Holding hat im vergangenen Jahr gemäss vorläufigen Angaben zwar mehr umgesetzt. Unter dem Strich schrieb sie aber erneut einen Verlust.

Die Veröffentlichung der definitiven Zahlen wird auf den 28. Mai verschoben und auch die Generalversammlung soll später, am 26. Juni, stattfinden. Die GV war ursprünglich für den 29. Mai geplant.

Die Gesellschaft hat bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Veröffentlichung der Ergebnisse 2019 verschoben. So wurde der Publikationstermin vom 31. März kurzfristig abgesagt und auf den 30. April verlegt. Als Begründung hiess es damals, der Verwaltungsrat müsse die Lage aufgrund einer im vergangenen Herbst abgeblasenen Akquisition und dem sich mit der Coronakrise verschlechternden Marktumfeld neu bewerten.

Diese kurz vor Abschluss des Geschäftsberichts unerwartet aufgetretenen Ereignisse könnten einen materiellen Einfluss auf das Jahresergebnis haben, hiess in einer noch am vergangenen Freitag zur zweiten Verschiebung der Zahlenpublikation veröffentlichten Meldung. Deshalb habe sich das Unternehmen dazu entschieden, den Jahresbericht erst am 28. Mai zu publizieren.

Einige, aber noch ungeprüfte Angaben machte Perfect Holding dennoch. Demnach erhöhte sich der Umsatz im Jahr 2019 auf 17,3 Millionen Franken von 16,2 Millionen Franken im Vorjahr. Der Betriebsverlust vor Sondereffekte, Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei 0,9 Millionen Franken nach einem Minus von 0,8 Millionen. Und der betriebliche Cashflow fiel mit unverändert -0,7 Millionen ebenfalls negativ aus.

