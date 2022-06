Perfect Aktie stürzt ab: Übernahme von Kinarus abgeschlossen

Im Wege eines Aktientauschs wurde Kinarus durch die Perfect Holding übernommen.

Die Kotierung und Handelsaufnahme der neuen Perfect Holding-Aktien an der SIX Swiss Exchange finde am heutigen Freitag statt, teilte die Perfect Holding mit. Die neuen Aktien wurden im Zuge der Transaktion an die ehemaligen Kinarus-Aktionäre ausgegeben.

Die neue Gesellschaft plane nun, ihren Namen in Kinarus Therapeutics Holding AG zu ändern. Der Firmensitz soll künftig in Basel sein. Das Tickersymbol lautet ab dem 9. Juni "KNRS".

Durch die Transaktion hat die zuvor in der Geschäftsfliegerei tätige Perfect Holding ihr Weiterbestehen gesichert. Das zuvor privat gehaltene biopharmazeutische Unternehmen Kinarus wiederum kommt mit der Transaktion zu einer Kotierung an der Schweizer Börse.

Die Perfect-Aktie verliert in Zürich zeitweise 30,00 Prozent und landet auf 0,063 Franken.

