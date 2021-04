Percée dans le secteur des climatiseurs respectueux de l'environnement : annonce des gagnants du Global Cooling Prize

Des géants de l'industrie ont présenté leur technologie révolutionnaire permettant aux climatiseurs d'avoir un impact environnemental 5 fois moins élevé que les modèles traditionnels, et qui devraient être lancées sur le marché d'ici 2025.

NEW YORK et NEW DELHI, 30 avril 2021 /PRNewswire/ -- Une coalition mondiale à l'initiative du gouvernement indien, de Mission Innovation et de RMI a annoncé aujourd'hui les lauréats du Global Cooling Prize, un concours international d'innovation visant à encourager le développement de solutions de climatisation résidentielles hautement efficaces et respectueuses de l'environnement.Les deux gagnants, qui sont Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai (en collaboration avec son partenaire, l'Université Tsinghua) et Daikin (en collaboration avec son partenaire, Nikken Sekkei Ltd. ) ont été sélectionnés parmi huit finalistes après avoir explosé tous les records de performance. Ces entreprises sont en effet parvenues à concevoir des prototypes ayant un impact environnemental 5 fois plus faible que les climatiseurs traditionnels actuellement en vente sur le marché. À l'échelle, ces technologies pourraient cumulativement prévenir l'émission de 132 gigatonnes d'équivalent CO 2 à l'horizon 2050 et atténuer le réchauffement climatique de plus de 0,5 °C d'ici la fin du siècle.

Voici ce qu'a déclaré Richard Branson, fondateur du Virgin Group, au moment de féliciter les gagnants du concours : « Le marché de la climatisation a là une réelle occasion d'amorcer une transformation. Alors qu'on commence à reconnaître et à saluer cette prouesse technologique, l'heure est venue pour les organismes de réglementation de se pencher sur les politiques et les normes qui peuvent nous aider à lancer ces technologies sur le marché. »

Les membres des huit équipes finalistes provenaient des plus grands fabricants de climatiseurs au monde ainsi que de start-ups prometteuses de différents pays comme l'Inde, la Chine, le Japon, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni.

Jules Kortenhorst, PDG de RMI, a souligné le rôle qu'a joué la collaboration entre les gouvernements, l'industrie et les organisations de la société civile dans le succès de cette initiative : « En cette décennie décisive, voyons cela comme le début d'une nouvelle ère de collaboration qui stimulera l'innovation et la recherche de solutions viables dans des secteurs qui doivent encore passer à des technologies propres, efficaces et à faibles émissions de carbone. »

Les finalistes du concours, dont les entreprises fabriquent collectivement plus de 20 % de l'ensemble des climatiseurs résidentiels vendus dans le monde, sont déterminés à lancer leur technologie sur le marché dans les prochaines années. Le lauréat Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai et Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp. Ltd., partenaire du finaliste Transaera Inc., ont annoncé leur intention de se joindre à l'initiative Les percées de l'Objectif zéro de la COP 26 pour le secteur de la climatisation.

Les gagnants se partageront à parts égales le prix de 1 million de dollars américains.

CONTACT : Alexandra Chin, 973-262-0002, achin@rmi.org

Vidéo – https://mma.prnewswire.com/media/1499870/Video.mp4