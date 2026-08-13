Peraso: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Peraso lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Peraso vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Peraso im vergangenen Quartal 1.3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 40.99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Peraso 2.2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch