Perak präsentierte Quartalsergebnisse

Perak äusserte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 197.24 Prozent auf 129.0 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43.4 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch