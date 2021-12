Per Aarsleff A-S (B): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Per Aarsleff A-S (B) lud am 21.12.2021 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2021 endete.

Das EPS wurde auf 5.70 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4.50 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 4.02 Milliarden DKK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.45 Milliarden DKK umgesetzt worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 5.50 DKK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 3.72 Milliarden DKK erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 23.36 DKK beziffert. Im Vorjahr hatten 22.08 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Per Aarsleff A-S (B) im vergangenen Geschäftsjahr 14.69 Milliarden DKK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Per Aarsleff A-S (B) 13.30 Milliarden DKK umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 23.05 DKK je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 14.39 Milliarden DKK beziffert.

