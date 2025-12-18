|
18.12.2025 06:37:00
Per Aarsleff A-S (B) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Per Aarsleff A-S (B) hat am 16.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 15.86 DKK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13.32 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 6.09 Milliarden DKK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.48 Milliarden DKK umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 46.38 DKK. Im letzten Jahr hatte Per Aarsleff A-S (B) einen Gewinn von 42.35 DKK je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahr hat Per Aarsleff A-S (B) im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4.15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22.62 Milliarden DKK. Im Vorjahr waren 21.72 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 46.28 DKK je Aktie sowie einen Umsatz von 22.57 Milliarden DKK belaufen.
