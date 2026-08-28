|
28.08.2026 06:37:00
Per Aarsleff A-S (B) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Per Aarsleff A-S (B) hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13.33 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 12.37 DKK je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Per Aarsleff A-S (B) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.66 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren 5.75 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6.65 DKK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 6.66 Milliarden DKK gesehen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.