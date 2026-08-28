Per Aarsleff A-S (B) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Per Aarsleff A-S (B) hat am 26.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13.33 DKK beziffert, während im Vorjahresquartal 12.37 DKK je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Per Aarsleff A-S (B) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15.84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.66 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren 5.75 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6.65 DKK gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 6.66 Milliarden DKK gesehen.

Redaktion finanzen.ch