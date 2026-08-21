PEPTONIC medical AB: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

PEPTONIC medical AB hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PEPTONIC medical AB in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 51.93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 4.9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch