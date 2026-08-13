PeptiDream verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PeptiDream hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8.89 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei PeptiDream ein EPS von -8.430 JPY in den Büchern gestanden.

PeptiDream hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.46 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei -8.871 JPY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 4.46 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch