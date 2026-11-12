PeptiDream legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PeptiDream hat am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

PeptiDream hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 2.84 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -8.480 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat PeptiDream mit einem Umsatz von insgesamt 5.59 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 29.67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch