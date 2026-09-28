Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’946 0.3%  SPI 19’771.2 0.3%  Dow 51’829 0.9%  DAX 25’409 0.6%  Euro 0.9438 0.2%  EStoxx50 6’303 0.5%  Gold 4’286 0.2%  Bitcoin 69’446 -0.6%  Dollar 0.8283 0.0%  Öl 104.5 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie im Blick: Umleitung wegen brennender Powerbank an Bord
UBS-Aktie: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
BioNTech zwischen Rückschlag und Hoffnung: So steht es um die Krebs-Pipeline
CLARITY Act gescheitert: Warum Bitwise-CIO Hougan weiter an Bitcoin glaubt
Aktien von NVIDIA und Palantir im Fokus: Sovereign AI wird zur neuen KI-Wette
Suche...
Plus500 Depot

PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.09.2026 05:07:18

PepsiCo To Invest $1 Bln In Colombia Over Next Five Years

PepsiCo
106.24 CHF -2.01%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - PepsiCo (PEP) is preparing a major expansion in Colombia, with plans to invest $1 billion across the country over the next five years. The initiative is expected to strengthen the food and beverage company's local presence through investments in manufacturing, logistics and operational infrastructure, according to a statement shared by Colombian President De La Espriella on social media.

The investment is expected to have a broader impact on Colombia's agricultural and retail sectors. Thousands of farmers linked to PepsiCo's supply chain could benefit from increased demand, while independent retailers and neighborhood stores may gain from an expanded distribution network.

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?