PepsiCo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

PepsiCo hat sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurden 2.23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PepsiCo 1.90 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5.58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.27 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 23.94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch