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16.04.2026 15:35:07
PepsiCo-Aktie steigt: Gewinn schlägt Prognosen
Der Getränkekonzern PepsiCo hat zum Jahresstart positiv überrascht.
Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Er sei "zufrieden" mit den Ergebnissen des ersten Quartals, sagte Chef Ramon Laguarta. Das internationale Geschäft zeige sich widerstandsfähig und in Nordamerika gebe es Fortschritte. Die Finanzziele für 2026 bestätigte der Manager.
Der Umsatz des Coca-Cola-Konkurrenten stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,5 Prozent auf gut 19,4 Milliarden Dollar. Der operative Gewinn verbesserte sich sogar um 24 Prozent auf rund 3,2 Milliarden Dollar. Unterm Strich verdiente PepsiCo mit über 2,3 Milliarden Dollar fast 27 Prozent mehr.
Die an der NASDAQ gelistete PepsiCo-Aktie legt im US-Handel zeitweise um 0,64 Prozent auf 155,84 Dollar zu.
/lew/err/stk
PURCHASE (awp international)
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