PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Montagabend mit Einbussen

Die PepsiCo-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 140,24 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'682 Punkten steht. Die PepsiCo-Aktie gab in der Spitze bis auf 139,33 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 141,04 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 582'615 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 171,48 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PepsiCo-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 133,73 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 4,64 Prozent sinken.

PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,84 USD belaufen. Am 09.07.2026 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 24.18 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,41 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von PepsiCo rechnen Experten am 12.10.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,55 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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