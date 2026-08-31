PepsiCo Aktie News: PepsiCo verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 140,05 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'665 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die PepsiCo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 139,33 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 141,04 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 231'664 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 171,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 22,44 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.07.2026 Kursverluste bis auf 133,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 4,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2025 mit 5,62 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,84 USD je Aktie ausschütten. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,92 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.72 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.18 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.10.2026 veröffentlicht. Am 12.10.2027 wird PepsiCo schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,55 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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