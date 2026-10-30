PepsiCo Aktie News: PepsiCo tendiert am Nachmittag nordwärts

Das Papier von PepsiCo legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 137,66 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'610 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die PepsiCo-Aktie sogar auf 137,70 USD. Bei 136,77 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 920'449 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 171,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PepsiCo-Aktie 24,57 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 123,48 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,30 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,85 USD aus. Die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PepsiCo am 08.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,90 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25.27 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.94 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.02.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,39 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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