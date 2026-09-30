PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend im Minus

Die PepsiCo-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 127,43 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'692 Punkten steht. In der Spitze büsste die PepsiCo-Aktie bis auf 127,34 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 129,15 USD. Zuletzt wechselten 1'022'744 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2026 markierte das Papier bei 171,48 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 25,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 126,42 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,79 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,84 USD, nach 5,62 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 09.07.2026. Das EPS lag bei 2,18 USD. Im letzten Jahr hatte PepsiCo einen Gewinn von 0,92 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PepsiCo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.18 Mrd. USD im Vergleich zu 22.72 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 08.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PepsiCo-Anleger Experten zufolge am 12.10.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 8,55 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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