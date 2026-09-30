PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Mittwochnachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 128,98 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'709 Punkten steht. Der Kurs der PepsiCo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 129,98 USD zu. Bei 129,15 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 386'820 PepsiCo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 171,48 USD markierte der Titel am 13.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PepsiCo-Aktie 32,95 Prozent zulegen. Am 29.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,42 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 1,98 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,84 USD. PepsiCo gewährte am 09.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,18 USD, nach 0,92 USD im Vorjahresvergleich. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 08.10.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PepsiCo-Anleger Experten zufolge am 12.10.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,55 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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