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29.09.2026 20:27:13

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Dienstagabend nahezu unverändert

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Dienstagabend nahezu unverändert

Die Aktie von PepsiCo zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Mit einem Kurs von 128,38 USD zeigte sich die PepsiCo-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

PepsiCo
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Bei der PepsiCo-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 128,38 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'669 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die PepsiCo-Aktie bei 128,60 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die PepsiCo-Aktie bis auf 126,42 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 126,51 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 994'086 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 33,57 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 126,42 USD am 29.09.2026. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 1,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,84 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte PepsiCo am 09.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,18 USD, nach 0,92 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 24.18 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.72 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 12.10.2027 wird PepsiCo schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 8,55 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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