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29.09.2026 16:29:00

PepsiCo Aktie News: PepsiCo verliert am Dienstagnachmittag

PepsiCo Aktie News: PepsiCo verliert am Dienstagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 128,26 USD abwärts.

PepsiCo
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Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 128,26 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'685 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PepsiCo-Aktie bisher bei 126,42 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 126,51 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 361'945 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 171,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2026 (126,42 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 1,43 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,84 USD belaufen. Am 09.07.2026 äusserte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.18 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 08.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 12.10.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,55 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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