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28.10.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo tendiert am Mittwochnachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PepsiCo. Zuletzt ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 132,54 USD.
Die PepsiCo-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 132,54 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'736 Punkten notiert. Der Kurs der PepsiCo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 131,87 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 132,12 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 351'497 PepsiCo-Aktien umgesetzt.
Am 13.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 171,48 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 29,38 Prozent wieder erreichen. Bei 123,48 USD fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 6,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,62 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,85 USD belaufen. Am 08.10.2026 hat PepsiCo in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 25.27 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.94 Mrd. USD umgesetzt.
Die PepsiCo-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,39 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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