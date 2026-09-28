PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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28.09.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 128,11 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,4 Prozent auf 128,11 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'698 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die PepsiCo-Aktie bei 126,76 USD. Bei 127,35 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 836'690 PepsiCo-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 171,48 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Kursplus von 33,86 Prozent wieder erreichen. Am 28.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 126,76 USD ab. Abschläge von 1,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,84 USD. Am 09.07.2026 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,92 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 24.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 22.72 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 12.10.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass PepsiCo ein EPS in Höhe von 8,55 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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