PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Montagnachmittag leichter

Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 128,31 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'706 Punkten realisiert. Die PepsiCo-Aktie gab in der Spitze bis auf 126,76 USD nach. Bei 127,35 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 311'287 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 25,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 126,76 USD fiel das Papier am 28.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,84 USD belaufen. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 24.18 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 22.72 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von PepsiCo rechnen Experten am 12.10.2027.

Experten taxieren den PepsiCo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,55 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren bedeutet

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Tesla-Aktie im Fokus: E-Lastwagen ab 2027 in Europa