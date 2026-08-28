Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’400 0.1%  SPI 20’271 0.0%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’570 0.8%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’486 1.0%  Gold 4’459 -3.1%  Bitcoin 62’612 -3.0%  Dollar 0.8091 0.6%  Öl 89.3 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Renditefallen: Diese Verhaltensmuster kosten Anleger richtig viel Geld
HLEE-Aktie: Highlight Event verbessert EBIT im ersten Halbjahr 2026
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
AXA-Aktie: Versicherer meldet viele Hagelschäden an Autos und beschädigte Dächer
Wendepunkt in der Robotik: Unitree-Gründer Wang sieht den "ChatGPT-Moment" der Branche
Suche...
Plus500 Depot

PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2026 20:27:13

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit grünen Vorzeichen

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von PepsiCo zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von PepsiCo legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 140,82 USD.

PepsiCo
113.39 CHF 0.04%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von PepsiCo legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 140,82 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'708 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die PepsiCo-Aktie sogar auf 141,29 USD. Bei 140,64 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 756'844 PepsiCo-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 171,48 USD. Dieser Kurs wurde am 13.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 21,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.07.2026 Kursverluste bis auf 133,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 5,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,84 USD aus. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,92 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 08.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.10.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,55 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren bedeutet

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor einem Jahr eingebracht


Bildquelle: meunierd / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten