PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit grünen Vorzeichen

Das Papier von PepsiCo legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 140,82 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'708 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die PepsiCo-Aktie sogar auf 141,29 USD. Bei 140,64 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 756'844 PepsiCo-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 171,48 USD. Dieser Kurs wurde am 13.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 21,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 24.07.2026 Kursverluste bis auf 133,73 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 5,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,62 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,84 USD aus. Am 09.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,92 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.18 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte PepsiCo am 08.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.10.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,55 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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