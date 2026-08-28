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28.08.2026 16:29:00

PepsiCo Aktie News: PepsiCo präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

PepsiCo Aktie News: PepsiCo präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die Aktie von PepsiCo gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die PepsiCo-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

PepsiCo
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Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 140,77 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'730 Punkten notiert. Die PepsiCo-Aktie zog in der Spitze bis auf 140,96 USD an. Bei 140,64 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 184'082 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (171,48 USD) erklomm das Papier am 13.02.2026. Gewinne von 21,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 133,73 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 5,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,84 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,62 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 09.07.2026 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD gegenüber 0,92 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent auf 24.18 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.10.2026 dürfte PepsiCo Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PepsiCo rechnen Experten am 12.10.2027.

Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 8,55 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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