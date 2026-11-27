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27.11.2026 16:29:00
PepsiCo Aktie News: PepsiCo gewinnt am Freitagnachmittag an Boden
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 144,22 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 144,22 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'244 Punkten liegt. In der Spitze gewann die PepsiCo-Aktie bis auf 144,64 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 143,69 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 166'963 PepsiCo-Aktien umgesetzt.
Am 13.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 171,48 USD. Mit einem Zuwachs von 18,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 123,48 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 14,38 Prozent wieder erreichen.
PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,85 USD belaufen. PepsiCo liess sich am 08.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,23 USD, nach 1,90 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25.27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.94 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass PepsiCo einen Gewinn von 8,40 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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