PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 132,79 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'728 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die PepsiCo-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 132,51 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,11 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 966'205 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 171,48 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,14 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 123,48 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 7,01 Prozent wieder erreichen.

Nach 5,62 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,85 USD je PepsiCo-Aktie. Am 08.10.2026 äusserte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 31.08.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,23 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,90 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 25.27 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23.94 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,39 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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