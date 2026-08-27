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27.08.2026 20:27:13

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit roter Tendenz

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von PepsiCo. Das Papier von PepsiCo gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 140,57 USD abwärts.

PepsiCo
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Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 140,57 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'717 Punkten steht. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 139,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,54 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 937'541 PepsiCo-Aktien.

Bei 171,48 USD erreichte der Titel am 13.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 18,03 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.07.2026 bei 133,73 USD. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 5,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,84 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,62 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 09.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,92 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat PepsiCo 24.18 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.72 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 08.10.2026 dürfte PepsiCo Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können PepsiCo-Anleger Experten zufolge am 12.10.2027 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,55 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: littleny / Shutterstock.com
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