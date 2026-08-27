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27.08.2026 16:29:00

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Donnerstagnachmittag schwächer

PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Donnerstagnachmittag schwächer

Die Aktie von PepsiCo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PepsiCo-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 140,12 USD ab.

PepsiCo
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Die PepsiCo-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 140,12 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'713 Punkten liegt. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 139,83 USD. Bei 140,54 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 453'608 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2026 auf bis zu 171,48 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.07.2026 bei 133,73 USD. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 4,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,62 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,84 USD. Am 09.07.2026 äusserte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,92 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PepsiCo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.18 Mrd. USD im Vergleich zu 22.72 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die PepsiCo-Bilanz für Q3 2026 wird am 08.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von PepsiCo rechnen Experten am 12.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo im Jahr 2026 8,55 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ValeStock / Shutterstock.com
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