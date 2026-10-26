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26.10.2026 20:27:13
PepsiCo Aktie News: PepsiCo am Abend in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 135,52 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 135,52 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'679 Punkten liegt. In der Spitze büsste die PepsiCo-Aktie bis auf 135,02 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 135,73 USD. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 801'805 Aktien.
Am 13.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 171,48 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,53 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 123,48 USD. Dieser Wert wurde am 08.10.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.
PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,62 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,85 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 08.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.94 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.27 Mrd. USD ausgewiesen.
Am 11.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,39 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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