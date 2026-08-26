PepsiCo Aktie News: PepsiCo tendiert am Mittwochabend auf rotem Terrain

Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 142,09 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'673 Punkten steht. Die PepsiCo-Aktie sank bis auf 141,25 USD. Bei 142,67 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 587'353 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 171,48 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 17,14 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.07.2026 bei 133,73 USD. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 6,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem PepsiCo seine Aktionäre 2025 mit 5,62 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,46 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PepsiCo am 09.07.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 24.18 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 22.72 Mrd. USD umsetzen können.

Am 08.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von PepsiCo veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 12.10.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,55 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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