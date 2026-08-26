PepsiCo Aktie News: PepsiCo verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die PepsiCo-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 142,02 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'669 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PepsiCo-Aktie bisher bei 141,38 USD. Mit einem Wert von 142,67 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 200'436 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 171,48 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PepsiCo-Aktie 20,74 Prozent zulegen. Am 24.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 133,73 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 5,84 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,46 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,62 USD aus. Am 09.07.2026 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PepsiCo ein EPS von 0,92 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 24.18 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.72 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 08.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 12.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von PepsiCo.

In der PepsiCo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,55 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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